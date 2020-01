Düsseldorf-Düsseltal : 80-Jährigem teure Rolex gestohlen

Düsseldorf Bislang unbekannte Täter haben einem 80-Jährigen in Düsseldorf-Düsseltal dessen wertvolle Rolex-Armbanduhr gestohlen. Die Polizei sucht die Täter und einen schwarzen Hyundai.

Laut Polizei hielt sich der 80-jährige Düsseldorfer am Dienstagmorgen gegen 10.15 Uhr an seinem Pkw in der Einfahrt seines Hauses an der Freytagstraße auf. Dort wurde er von einer unbekannten Frau in gebrochenem Deutsch angesprochen.