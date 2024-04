Blumenschmuck im Düsseldorfer Süden Bezirksvertretung gibt Geld für Spielnetz-Austausch und Pflanzen

Die Bezirksvertretung (BV) 9 hat in ihrer jüngsten Sitzung Geld aus ihren Mitteln für die Umsetzung mehrerer Maßnahmen in den Stadtteilen freigegeben. Darunter ist die Mit-Finanzierung von 50 Blumen-Oasen im Stadtbezirk. Die Kosten belaufen sich auf 4550 Euro. In Zusammenarbeit mit dem Verein Pro Düsseldorf sollen von Mitte Juni bis Mitte Oktober in den Stadtteilen wieder Blumenkübel aufgestellt und überwiegend von Geschäftsleuten gepflegt werden.