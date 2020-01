Fernbahnhof am Flughafen Düsseldorf : EC-Karten-Diebe beim Geldabheben festgenommen

Fernbahnhof am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf Drei Taschendiebe konnte die Bundespolizei am Fernbahnhof des Düsseldorfer Flughafens festnehmen. Sie hatten gerade einen Reisenden bestohlen und wollten dessen Konto plündern.

Die Festnahme erfolgte am Freitagmittag. Die Männer (34, 46, 46 Jahre) hatten zuvor einen 61-Jährigen dabei beobachtet, wie er an einem Geldautomaten in der Vorhalle des Fernbahnhofs Düsseldorf Geld abgehoben hatte. Dabei spähten sie die Geheimzahl seiner EC-Karte aus.