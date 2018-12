Düsseldorf-Eller: 29-Jähriger kündigt Suizid im Internet an

Düsseldorf Ein 29 Jahre alter Niederländer hat in Düsseldorf-Eller für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Die Beamten wollten einen Suizid verhindern.

Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei ist am Freitagabend ausgerückt, um einen erweiterten Suizid zu verhindern, der im Internet zuvor von einem 29-jährigen Niederländer angekündigt worden war. Der junge Mann war nach Angaben der Polizei zu Besuch bei einem 54 Jahre alten Bekannten in Eller.

Die Beamten rückten gegen 21.30 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus an der Dietrichstraße aus. Beide Männer wurden widerstandslos in der Wohnung festgenommen. Nach intensiver Durchsuchung der Räumlichkeiten und Vernehmung der beiden Männer konnte der mutmaßliche Suizidversuch aufgeklärt werden.

Wie ein Sprecher auf Anfrage sagte, hatte der 54-Jährige in Eller lebende Mann seinem Besuch vertrauensselig seinen Internetzugang zur Verfügung gestellt. Der 29-Jährige hatte einen vermutlich verwirrenden Text bei Facebook veröffentlicht und an eine bestimmte Person adressiert. Als „Kauderwelsch“ bezeichnete der Polizeisprecher den Post. Da der Text in einer slawischen Muttersprache des 29-Jährigen verfasst war, mussten die niederländischen Behörden ihn nach einem Hinweis übersetzten und schlossen daraus auf die Androhung eines erweiterten Suizids. Der Fall wurde dann an die Düsseldorfer Polizei übergeben.