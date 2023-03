Düsseldorf-Pempelfort Betrunkener droht bei Überfall mit Gabel

Ein erheblich alkoholisierter Mann bedrohte am späten Dienstagabend in Düsseldorf-Pempelfort einen Kioskbesitzer mit einer Gabel. Er hatte zuvor Süßigkeiten an sich genommen, diese nach Aufforderung nicht bezahlt und stattdessen die Herausgabe des Kasseninhaltes gefordert. Der Kioskbesitzer rief die Polizei, die den Täter vorläufig festnahm.