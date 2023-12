Ausstellung in Düsseldorf Tanzen im Aquarium

(arc) Nicolas Stiller zeigt aktuell seine außergewöhnlichen Arbeiten in der HWL-Galerie an der Düsselthaler Straße 8 in Pempelfort. „All the jolly Art Space Swimmers“ besteht aus einer zwölfteiligen Serie von Zeichnungen, die der Künstler am iPad angefertigt und in Form hochwertiger Drucke hat reproduzieren lassen. Clownfische umspielen dabei die Nanas von Niki de Saint Phalle, Seepferdchen nehmen eine farblich leicht umgestaltete Ausführung von Norbert Krickes Plastik „Großer Mannesmann“ in Augenschein, und auch sonst ist reichlich viel los in den Aquarien, die hier als Schauplatz ins Werk gesetzter Bildinszenierungen dienen.