Kontrollen in Düsseldorf Mehr als 800 Temposünder an nur einem Nachmittag

Düsseldorf · Bei Geschwindigkeitskontrollen an zwei Stellen in Düsseldorf sind an nur einem Nachmittag mehr als 800 Temposünder aufgefallen. Einer der Geblitzten wurde per Haftbefehl gesucht. Der unrühmliche Spitzenreiter des Tages fuhr 79 km/h zu schnell.

29.03.2023, 12:25 Uhr

Mehr als 800 Temposünder wurden in Düsseldorf an nur einem Nachmittag an der Karl-Geusen-Straße und der Münchener Straße von der Polizei erwischt. Sieben der geblitzten Fahrzeugführer waren mehr als 40 km/h zu schnell. Ihnen drohen Fahrverbote. Zwei der Temposünder fielen dabei besonders auf. Ein 39-jähriger Düsseldorfer war mit seinem Motorrad auf der Karl-Geusen-Straße 36 Kilometer pro Stunde zu schnell. Die Geschwindigkeitsüberschreitung war dabei aber nicht sein einziges Problem. Bei der Kontrolle stellten die Beamten des Verkehrsdienstes fest, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis vorlag. Am Dienstag musste er erneut zur Blutprobe. Ein Drogenvortest hatte ein positives Ergebnis angezeigt. Mit 154 km/h wurde ein Audi auf der Münchener Straße bei erlaubten 70 Kilometer pro Stunde gemessen. Nach Abzug einer Messtoleranz bleibt eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 79 km/h. Dem Fahrzeugführer drohen ein Bußgeld von mindestens 700 Euro sowie drei Monate Fahrverbot. Erst Mitte März war ein Porsche-Fahrer bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Karl-Geusen-Straße mit Tempo 134 am Blitzgerät vorbeigerast. Mitte Februar wurde an derselben Stelle eine 40-jährige Düsseldorferin geblitzt. Sie war nicht nur mit 124 km/h unterwegs, sie hatte auch noch eine ungewöhnliche Ausrede parat. Ein Taubheitsgefühl in ihrem Daumen habe bei ihr eine Panikattacke und Atemnot ausgelöst, äußerte die ertappte Fahrerin gegenüber den Beamten des Verkehrsdienstes. Sie sei deswegen schnell auf dem Weg in ein Krankenhaus gewesen. Der Verkehrsdienst der Düsseldorfer Polizei kündigte weitere Kontrollen an der Karl-Geusen-Straße und auch an anderen Stellen in der Stadt an.

(csr)