Vorfall an der Hülsdonker Straße in Moers Betrunkener griff Supermarkt-Angestellte mit Bierflasche an

Am Mittwoch, 13. Dezember, ist es vor einem Supermarkt an der Hülsdonker Straße zu einer Körperverletzung gekommen, bei der eine Angestellte Verletzungen erlitt. Gegen 9.25 Uhr bettelte ein alkoholisierter 31-Jähriger vor dem Geschäft. Eine 48-jährige Angestellte sprach den bettelnden Mann, der ein Hausverbot für das Geschäft hatte, an, und bat ihn, zu gehen. Der 31-Jährige reagierte sofort aggressiv und beleidigte die 48-Jährige. Danach zerschlug er eine Bierflasche und griff die Frau damit an. Die Angestellte erlitt eine Schnittverletzung an der Hand.