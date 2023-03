Cold Case in Düsseldorf und Meerbusch Tatverdächtiger nach Mord im Maisfeld vor 30 Jahren identifiziert

In einem Cold Case ist der Polizei in Düsseldorf ein Durchbruch gelungen: Ein 63 Jahre alter Mann wurde nach umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission und des Landeskriminalamts NRW als Tatverdächtiger identifiziert. Das teilten die Ermittlungsbehörden am Dienstag mit. Der Mann sitze wegen eines anderen Kapitalverbrechens in Haft. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hat Anklage beim Landgericht Düsseldorf erhoben.