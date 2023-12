Landgericht Düsseldorf Brandstifter steht vor der Einweisung in die Psychiatrie

Am tragischen Tiefpunkt einer honorigen Akademiker-Karriere ist ein 56-Jähriger offenbar angekommen. Seit Freitag wird ihm vor dem Landgericht angelastet, in einer Juninacht in Pempelfort ein Feuer in seiner Erdgeschosswohnung gelegt – und die Mitbewohner des insgesamt 18-stöckigen Wohnhochhauses dadurch in akute Gefahr gebracht zu haben. Nur, weil die Feuerwehr nach einem Alarm der automatischen Brandmeldeanlage im Haus schnell vor Ort war, konnten die Flammen rasch gelöscht werden, es gab es keine Verletzten. Weil sich der Akademiker damals in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben soll, droht ihm jetzt keine Haftstrafe, sondern die dauerhafte Unterbringung in einer Psychiatrie-Klinik.