Zusammenstoß in Düsseldorf: Unfallopfer und Ersthelfer verletzt

Düsseldorf Ein Ersthelfer hatte einen Bewusstlosen aus seinem Wagen gerettet. Dann fuhr ein anderes Auto in die Unfallstelle, schleuderte das Unfallauto gegen die beiden Männer.

(sg) Ein mutmaßlicher Verkehrsunfall hat in der Nacht zum Freitag auf der Danziger Straße eine verhängnisvolle Kettenreaktion ausgelöst, bei der drei Menschen teils schwer verletzt wurden. Zunächst war aus ungeklärter Ursache ein 23-jähriger Renaultfahrer in Fahrtrichtung Düsseldorf gegen die Mittelleitplanke geprallt. Ein 57-jähriger Duisburger fand den Mann gegen 4 Uhr bewusstlos am Steuer des Wagens, der auf der linken Fahrspur stand. Er zog den Mann aus dem Auto, brachte ihn einige Meter weiter in die stabile Seitenlage und alarmierte den Rettungsdienst, als ein Citroen auf den stehenden Renault prallte. Dessen 49-jähriger Fahrer hatte die Situation zu spät erkannt. Durch den Aufprall wurde der Renault zur Seite geschleudert und prallte gegen den Ersthelfer und den Renaultfahrer, die dadurch beide, wie auch der Citroen-Fahrer, schwer verletzt wurden.