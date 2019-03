Viele Fälle in Düsseldorf: Wie die Polizei Unfallfluchten aufklärt

Viele Fälle in Düsseldorf

Düsseldorf Jedes Jahr steigt die Zahl der Unfälle – und die Zahl der Unfallfluchten. Wer sind die Täter und wie kommt ihnen die Polizei auf die Spur? Der Chef des Düsseldorfer Verkehrskommissariats 1 gibt Antworten.

Einmal pro Werktag wird in Düsseldorf ein Mensch bei einem Unfall verletzt und der Unfallverursacher flieht – im Schnitt. Für Gundolf de Riese-Meyer, den Leiter des Verkehrskommissariats 1 der Düsseldorfer Polizei, ist das unverständlich. „Ich finde es schon verwerflich, wenn jemand einen Unfall hat und sich wissentlich entfernt“, sagt er. „Aber besonders verwerflich finde ich es, wenn dabei Personen zu Schaden gekommen sind.“

De Riese-Meyer und sein Team sind dafür verantwortlich, Unfallhergänge zu ermitteln. Dafür bedienen sie sich komplexer Technik. So werden Unfallorte beispielsweise mit 3D-Kameras abfotografiert. Am Computer kann der Ort hinterher virtuell begangen werden, der Unfallhergang wird dann mit den Originalmaßen der Fahrzeuge nachgestellt und beispielsweise überprüft, ob die Aussagen von Zeugen plausibel sind.

Was ist ein Verkehrsunfall – und was eine Unfallflucht?

Laut Strafgesetzbuch muss ein Bezug zum Straßenverkehr gegeben sein. Fraglich ist das häufig bei Unfällen in privaten Parkhäusern. Außerdem muss für einen Unfall ein Schaden entstehen – und zwar kein vollkommen unerheblicher. „Wenn jemand nur einen kleinen Kratzer oder blauen Fleck hat, würde ich nicht von einem körperlichen Personenschaden sprechen“, sagt de Riese-Meyer.

Warum steigt die Zahl der Unfallfluchten?

Jedes Jahr registriert die Polizei etwa ein Prozent mehr Fälle als im Vorjahr. Woran liegt das? Laut Gundolf de Riese-Meyer gibt es dafür mehrere Faktoren. Zum einen steigt die Zahl der Unfälle in Düsseldorf insgesamt – dementsprechend gibt es auch mehr Unfallfluchten. „Die Bevölkerung in Düsseldorf wächst und mit ihr auch die Zahl der Autos“, sagt er. Was nicht mitwachse, sei die Infrastruktur. Straßen und Parkhäuser seien außerdem nicht auf die immer breiter werdenden Fahrzeuge ausgelegt. Weiterer Grund: „Die Menschen zeigen ein anderes Anzeigeverhalten als früher“, sagt der Polizeibeamte. „Meiner Meinung nach auch deshalb, weil immer mehr Dienst- und Leasingfahrzeuge unterwegs sind.“