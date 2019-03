Zwei Feuer in Düsseldorf : Räucherofen löst Brand in Metzgerei aus

Während des Feuerwehreinsatzes war die Münsterstraße zwischen Frauenlobweg und Rather Broich voll gesperrt. Foto: Christian Breuer

Rath / Unterrath () An der Münsterstraße hat am Freitag der Räucherofen im Anbau einer Metzgerei einen Brand ausgelöst. Wegen des Feuerwehreinsatzes war die Straße zwischen Frauenlobweg und Rather Broich voll gesperrt.

