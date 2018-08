Autounfall in Düsseldorf-Holthausen: Senior fährt Seniorin an und verletzt sie schwer

Düsseldorf Ein 86-Jähriger hat Sonntagmittag beim Ausparken eine 89 Jahre alte Frau angefahren und schwer verletzt. Sie kam ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 12 Uhr im Stadtteil Holthausen. Ein 86-Jähriger hatte seinen VW in einer Parkbucht an der Adolf-Klarenbach-Straße – nahe der Kreuzung mit der Bonner Straße – abgestellt. Als er sich um 11.50 Uhr in sein Auto setzte und rückwärts fuhr, um auszuparken, fuhr er eine 89-Jährige an. Sie wollte gerade die Adolf-Klarenbach-Straße überqueren. Die Seniorin stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Sie kam ins Krankenhaus.