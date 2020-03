Vandalismus in Düsseldorf : Zwei Autos in Düsseldorf mutwillig angezündet

An der Haifastraße wurde ein Auto in Brand gesetzt. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf An der Werdener- und an der Haifastraße sind in der Nacht zu Mittwoch zwei Autos angezündet worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Auf der Düsseldorfer Haifastraße hat die Feuerwehr einen vorsätzlich in Brand gesteckten Wagen gelöscht. Auf einer der vorderen Räder des Fahrzeuges war ein offenbar ein Brandsatz gelegt worden, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Nach Angabe der Polizei hat kurz zuvor an der Werdener Straße ebenfalls ein Wagen gebrannt.