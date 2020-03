Plätze in Düsseldorf : Wird der Freiheitplatz zum Angstplatz?

Vennhausen Viele Vennhauser finden, dass der Platz in keinem guten Zustand ist. Die Stadt widerspricht und sagt, er sei gut gestaltet.

Immer mehr Vennhauser machen einen großen Bogen um den kleinen Platz an der Vennhauser Allee. Zuerst, weil er einfach ungepflegt war, inzwischen erreichen die Politik „vermehrt Anwohnerbeschwerden über den Aufenthalt von gewissen Personen auf dem Freiheitplatz“, schrieb Petra Reidt-Schmidt im November in einer Anfrage, die sie in der Bezirksvertretung 8 stellte. Im Betreff hatte sie diese Frage formuliert: „Kamper Acker auf dem Freiheitplatz?“ Eine Anspielung auf die Drogen- und Alkoholszene am zentralen Platz in Holthausen, der vor einigen Jahren immer wieder wegen der präsenten Drogen- und Alkoholszene in die Schlagzeilen geriet.