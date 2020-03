Amts- und Landgericht in Düsseldorf : In Düsseldorf fallen 75 Prozent aller Prozesse aus

Auf den Treppen und Fluren im Justizzentrum ist derzeit nichts los. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Im Justizzentrum in Düsseldorf ist so gut wie nichts mehr los. Mehr als 75 Prozent aller Verfahren wurden abgesagt. Bei den verbliebenen Prozessen geht es vor allem um eilbedürftige Haftsachen.

Gespenstische Leere beherrschte am Mittwoch die Gerichtsflure im Justizzentrum am Oberbilker Markt. Die öffentlichen Aufforderungen von Amtsgericht und Landgericht an alle Bürger, wegen der Corona-Pandemie jetzt nur noch dringende Anliegen an die Justiz und dann auch nur noch schriftlich oder telefonisch vorzubringen, zeigt offenkundig Wirkung.

Wo sich sonst etliche Zuschauer, Anwälte, Angeklagte, Zeugen oder Staatsanwälte auf den Fluren tummeln oder sich in Prozesspausen besprechen, waren die weiträumigen Gerichtsflure am Mittwoche fast menschenleer. Ähnlich ging es auch in der Behördenkantine zu: Dort ist der Zutritt jetzt nur noch den insgesamt rund 900 Behördenmitarbeitern erlaubt, auch Anwälte dürfen dort vorerst nicht mehr hinein. Formell bleibt der Dienstbetrieb in beiden Gerichten aufrechterhalten – und interessierte Prozessbeobachter können wie bisher uneingeschränkt an den jeweiligen Verfahren teilnehmen.