Stadtplanung in Düsseldorf : An der Inselstraße wird weiter am Radweg gearbeitet

Pempelfort Der neue Radweg an der Inselstraße hat gerade bei Anwohnern für Ärger gesorgt, viele halten ihn für überflüssig, zumal dafür eine Autospur geopfert wurde. Jetzt hat die Verwaltung mitgeteilt, wie die nächsten Schritte aussehen sollen.

Zunächst einmal: Im Zuge der Markierung der provisorischen Radwege auf der Achse Kaiser-/Fischerstraße sei Radfahrern die Möglichkeit eröffnet worden, entgegen der Fahrtrichtung in die Inselstraße einzufahren. Die aufgebrachten Markierungen würden von Autofahrern jedoch häufig missachtet und sollen verdeutlicht werden. In Fahrtrichtung Inselstraße werde bis zur Einmündung der Freiligrathstraße ein durchgehender Streifen für den Radverkehr markiert und mit Piktogrammen versehen. Radfahrer in Richtung Kaiserstraße könnten sich dann auf einem ausgeweiteten Aufstellstreifen vor dem Autoverkehr positionieren und würden sich so in deren Sichtfeld befinden. Wie aktuell verbleibe nur eine Fahrspur für den ausfahrenden Kfz-Verkehr. Das Einfahren in die gegenüberliegende Sternstraße bleibe zum jetzigen Zeitpunkt sowohl für den Kfz- als auch für den Radverkehr unzulässig. Dem Radverkehr soll diese Möglichkeit allerdings in einem endgültigen Zustand ermöglicht werden. Da die Gesamtmaßnahme provisorisch sei, werde zunächst auf punktuelle Rot­einfärbungen verzichtet.