Verkehr : CDU will den Radverkehr fördern

CDU will den Radverkehr fördern

Der Radweg entlang des Kahlenbergsweges ist in einem erbärmlichen Zustand. Er soll in diesem Jahr saniert werden. Foto: RP/Joachim Preuss

Ratingen Der Verkehr müsse ganzheitlich betrachtet werden, so Klaus Weber. Dazu gehörten auch Lösungen für Pendler.

Weber verweist auf Anträge seiner Fraktion speziell zum Thema Radwege: „Der Neubau des Radweges auf der Düsseldorfer Straße ist im Zuge des Umbaus des Düsseldorfer Platzes wesentlich durch die Initiative unseres Ratsherren Gerold Fahr entstanden. Ebenso hatte der Bezirksausschuss Mitte die Verwaltung beauftragt, in Zusammenarbeit mit der Stadt Düsseldorf den Radweg von Ratingen zur Reichswaldallee zu verbessern und auszubauen. Hier steht das Ergebnis allerdings noch aus.“

Aktion Die Stadt Ratingen nimmt vom 12. Mai bis 1. Juni 2019 an der Aktion Stadtradeln teil. Alle, die in der Stadt Ratingen im Kreis Mettmann wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, können mitmachen. Infos unter www.stadtradeln.de/ratingen.

Dafür hatte sich auch die CDU in der Bezirksvertretung 6 in Düsseldorf vor einem Jahr eingesetzt: Doch beide Stadtverwaltungen halten den Radweg offenbar für ausreichend und sehen überhaupt keinen Anlass, etwas zu ändern.

Probleme bereiten vor allem die außerörtlichen Strecken. Immerhin sei der Radweg von und nach Homberg auf der L422 bereits von Straßen NRW „sehr gut saniert“ worden. Dafür habe sich Ratskollegin Claudia Luderich aus Homberg eingesetzt. Auch andere Radwege liegen nicht im Verantwortungsbereich der Stadt Ratingen. Jüngstes Beispiel: Der völlig marode Radweg entlang der K19/Kahlenbergsweg in Breitscheid. Nach einem Unfall, den ein Schüler vermutlich aufgrund von Radwegschäden hatte, wuchs der politische Druck auf den zuständigen Kreis Mettmann. Jörg Maaßhoff, CDU-Ratsherr aus Breitscheid, setzte das Thema auf die Tagesordnung, die Kreistagskollegen zogen mit (wir berichteten). Weber: „Der Kreis hat Mittel bewilligt und wird diesen teils gefährlichen Radweg noch in diesem Jahr sanieren.“

Gleiches gelte auch für die wichtige Verbindung zwischen Ratingen und Lintorf: Auf Veranlassung von Bürgermeister Klaus Pesch und mit Unterstützung von Claudia Schlottmann (MdL) werde in den kommenden Monaten auf der westlichen Seite der Radweg saniert und ausgebaut, so dass eine attraktive Radwegeverbindung in beide Richtungen ohne Ampelunterbrechungen entstehen werde. Die nächste gemeinsame Initiative mit den Kreistagskollegen sehe die Sanierung des Radweges von der Neanderstraße nach Düsseldorf-Knittkuhl/ K19 vor.