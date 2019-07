Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Kradfahrer schwer verletzt – Autofahrer weint vor Gericht

Düsseldorf Der Biker verlor durch den Unfall an der Ulmenstraße seinen Fuß. Vor Gericht gab es nun viele Tränen.

(wuk) Ein kurzer, unbedachter Moment hat zwei Leben nachhaltig verändert. Rund ein Jahr nach einem schweren Verkehrsunfall an der Ulmenstraße hat ein Amtsrichter den dramatischen Fall am Mittwoch aufgearbeitet. An einer Kreuzung war einem Autofahrer (22) vor roter Ampel aufgefallen, dass er sich verfahren hatte.

Er gab an, er habe an jenem Abend beim spontanen Wendemanöver den Motorradfahrer nicht mal wahrgenommen: „Aus dem Nichts heraus hat es geknallt!“ Dabei war der Fuß des Kradfahrers zwischen Auto und Motorrad eingeklemmt worden. Seitdem muss der Handwerker mit einer stählernen Prothese leben. Der Richter: „Ich bete jedes Mal, wenn ich fahre, dass nicht so ein Fehler passiert!“ – „Hätte mir aber auch passieren können“, so der Verteidiger.