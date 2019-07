Algenproblem in Düsseldorf : IHZ-Park bis August teilweise gesperrt

Algenproblem in Düsseldorf

Der IHZ-Teich in Oberbilk wird von Schlamm und Algen befreit. Daher sind Teile des IHZ-Parks bis Anfang August gesperrt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

OBERBILK Algen und Schlamm werden aus dem IHZ-Teich entfernt, auch die Wassertechnik wird saniert.

(anhe) Bis voraussichtlich Anfang August sind einige Bereiche des IHZ-Parks in Oberbilk wegen Entschlammungsarbeiten gesperrt. Sowohl der Teich im Zentrum des Parks als auch ein Rundweg um die Wasserfläche können in den kommenden Wochen nicht betreten werden. Ziel der Säuberungsaktion ist die Entfernung von organischem Material wie Schlamm und Algen, die sich durch die Algenblüte der vergangenen Jahre am Grund des Teiches angesammelt hatten. Besonders die aktuell warmen Temperaturen verstärken die Veralgung der Wasserfläche. Damit der Teich künftig nicht wieder veralgt und womöglich erneut gesäubert werden muss, wird im Zuge der Arbeiten die Wassertechnik des Teiches nun auch saniert.