Verkehr : CDU will Planungsänderungen für Radweg über die Karlstraße

Düsseldorf Der Stadtrat soll heute das neue Konzept für die Hauptstraße vor dem Bahnhof beschließen. Die CDU ist nicht zufrieden.

Der Radweg über die Karlstraße gehört nicht nur zu den größten Projekten für den Radverkehr in Düsseldorf. Er ist auch eines der am meisten diskutierten. Eigentlich hatte der Stadtrat bereits im Oktober 2017 die Planung abgesegnet, in der Sitzung heute will die Stadtverwaltung aber die Zustimmung für eine veränderte, einfachere Planung erhalten – für die der Autoverkehr deutlich eingeschränkt wird: Auf großen Teilstücken fällt eine Fahrspur pro Richtung für Autos weg, viele Rechtsabbiegespuren verschwinden. Die Kosten von rund drei Millionen Euro sinken geringfügig. Die CDU warnt allerdings davor, dass die neue Planung gefährlicher für den Radverkehr ist – und erhält offenbar Unterstützung aus dem Radfahrverein ADFC. Es geht um die Gestaltung von zwei Kreuzungen. Zum einen der Abbieger in die Immermannstraße in Fahrtrichtung Stresemannplatz und zum anderen der Abbieger zur Kurfürstenstraße in Fahrtrichtung Worringer Platz. Früher war geplant gewesen, dass für die nach rechts abbiegenden Autos eine eigene Spur eingerichtet wird. Der Radweg sollte zwischen der Abbiegespur und den beiden Geradeausspuren in die Mitte verschwenkt werden – so wie es etwa auf der Friedrichstraße seit der Neugestaltung zu besichtigen ist. Durch die Umplanung ist aber nun vorgesehen, dass die Abbiegespur für die Autos entfällt und der Radweg am rechten Fahrbahnrand verbleibt. Die Sorge der CDU: Die Radfahrer könnten von abbiegenden Autos übersehen werden. „Die Neugestaltung geht zulasten der Radfahrer und der Autofahrer“, kritisiert CDU-Politiker Christian Rütz. Ein weiterer Streitpunkt: Am Worringer Platz sollen die Linienbusse künftig auf dem Radstreifen halten. Auch dabei fürchtet die CDU Konflikte. Für die Radfahrer dürfte das Projekt in jedem Fall ein Gewinn werden – bislang ist an dieser Stelle gar kein Radweg markiert. Arne Lieb