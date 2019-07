Benefizaktion in Düsseldorf : Schultornister mit „Innenleben“ für bedürftige Kinder

Gerresheim Die beiden Gerresheimer Stiftungen, die Stadt Düsseldorf und das Fachgeschäft „Hobby und Spiel“ unterstützen die Ausstattung von i-Dötzchen.

Eine hochschwangere Frau in einer blauen, mit roten Blumen bedruckten Bluse betritt etwas zögerlich den Beratungsraum im Gemeindezentrum der evangelischen Kirche Gerresheim. Sie darf sich an diesem Tag als Erste einen nagelneuen Tornister für ihre Tochter aussuchen. Als sie die vielen mit Einhörnern, Ballettschuhen, Rennautos und Fußbällen verzierten „Tonis“ sieht, erscheint ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Dankbar schaut sie Ingrid Schmitz an. Die Ehrenamtlerin der Caritas-Diakonie-Sprechstunde in Gerresheim zeigt ihr gerade, dass der Ranzen mit Feder- und Schlampermäppchen sowie einer Turntasche gefüllt ist und dass sie dazu noch einen stabilen Dosenspitzer, einen extra dicken Bleistift, Farbkasten, Pinsel, Wachsmalstifte, einen Zeichenblock und eine Sammelmappe mitnehmen darf.