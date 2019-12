Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Rotlicht-Chefin soll Drogen geduldet haben

Die ehemaligen Bordelle an der Rethelstraße werden abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Foto: Christian Kandzorra

Düsseldorf Gegen ein Strafbefehl von einem Jahr Haft auf Bewährung hat die Angeklagte Einspruch eingelegt. Der Staatsanwalt wirft ihr vor, in den Bordellen an der Rethelstraße am Verkauf von Drogen beteiligt gewesen zu sein.

Von Wulf Kannegießer

Vorwürfe aus der längst geschlossenen Rotlicht-Szene an der Rethelstraße soll nach neun Jahren jetzt eine Amtsrichterin aufrollen. Auf der Anklagebank sitzt seit Freitag eine Ex-Geschäftsführerin (47) von drei Bordellen und einem Hotel in Bahnhofsnähe.