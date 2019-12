Geschichte in Düsseldorf : Fotos lassen die Geschichte Gerresheims lebendig werden

Gerresheim Die Bilder sollen die Arbeit mit Demenzkranken unterstützen.Für die Anschaffung sucht die Diakonie noch Sponsoren.

Mit so viel Arbeit über eineinhalb Jahre hatte Barbara Schmitz nicht gerechnet. „Ich habe fast jedes Wochenende am Computer gesessen, recherchiert, getextet und Fotos gemacht und zusammengestellt“, sagt die Grafik-Designerin. Ob sich die große Mühe gelohnt hat, kann jedermann im Ferdinand-Heye-Haus am Apostelplatz 1 selbst beurteilen. Denn in dem Pflegeheim der Diakonie sind noch bis zum 20. Januar rund 50 der historisch lehrreichen Gerresheimer „Glanz-Bilder“ öffentlich ausgestellt. Das Merkmal der Arbeiten: Die Künstlerin verknüpft ihre Bilder stets mit markanten Text-Zitaten.