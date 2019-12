Grün in Düsseldorf : Verwildert, vermüllt, verschlammt

Derendorf/Düsseltal 135.000 Euro wird die Bezirksvertretung 2 für die Verschönerung des kleinen Parks an der Buscher Mühle dazugeben. Neue Bänke soll es geben und bessere Wege, dazu einen barrierearmen Zugang.

Viel zu steil ist der Zugang zum kleinen Park an der Buscher Mühle. Sportliche Fahrradfahrer tun sich schon schwer, für Menschen im Rollstuhl ist die Rampe kaum zu meistern. Nicht die einzige Hürde in der Grünanlage in Düsseltal: Der Weg, der runter zum Wasser führt, ist übersät von Schlaglöchern, manche so tief, dass sich Pfützen bilden. Weil es keine Mülleimer gibt, landen Verpackungen und Papierchen in den Büschen. Immer wieder sind zuletzt Beschwerden eingegangen bei der Stadt über den schlechten Zustand des Parks, der eigentlich so idyllisch sein könnte. Die Verwaltung hat das Gartenamt beauftragt, Vorschläge zur Verschönerung des Geländes zu machen. Ein paar Ideen hat Thomas Hechtle-Wacker in der Bezirksvertretung vorgestellt für das 8124 Quadratmeter große Areal, das im Eigentum der Stadt ist. Der Park ist eigentlich größer, aber ein Teil gehört einer Eigentümergemeinschaft.

Was dringend in Angriff genommen werden muss, ist der barrierefreie Zugang zum Gelände. Von der Grunerstraße aus kommend gibt es keinen Handlauf an der Treppe, die Rampe ist viel zu steil. Die Natursteinmauern am Teich und an der Düssel sind an vielen Stellen kaputt. Sitzplätze gibt es kaum noch im Park, der Teich ist verschlammt und der Zaun marode. Zuerst würde das Gartenamt den Teich entschlammen wollen, „weil dafür Lkw in den Park müssen“, sagt Hechtle-Wacker. Die Kosten würde das Fachamt übernehmen, das 2020 loslegen will mit der Umgestaltung des Parks. In zwei Bauabschnitte ist das Sanierungskonzept unterteilt, die Kosten für den ersten im südlichen Bereich liegen bei 179.000 Euro. 135.000 Euro wird die Bezirksvertretung 2 übernehmen, das Geld kommt aus dem Bauunterhalt, „wie schon beim Umbau des Zooparks“, sagt Bezirksverwaltungsstellenleiter Gerhard Aschendorf. Die Zusage hatte das Gremium bereits in der Sitzung gemacht, in der Hechtle-Wacker die Pläne vorgestellt hat. Ganz oben auf der To-do-Liste steht auch der Eingangsbereich, „durch den Höhenunterschied zwischen Straße und Park werden wir aber nicht die DIN-Normen erfüllen“, sagt der Planer und meint damit, dass der Zugang nicht barrierefrei wäre, zumindest aber barrierearm.