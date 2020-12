Corona-Pandemie in Düsseldorf : Fluggesellschaft SunExpress startet Schnelltests für Passagiere

Corona-Pandemie in Düsseldorf

Ein Flugzeug am Airport Düsseldorf Foto: dpa/Kevin Kurek

Düsseldorf Wer ab 8. Dezember mit der Fluggesellschaft von Düsseldorf nach Antalya fliegt, kann sich kostenlos auf Corona testen lassen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt.

Die Fluggesellschaft SunExpress startet am 8. Dezember ein Pilotprojekt mit Corona-Schnelltests auf allen Flügen von Düsseldorf nach Antalya. Kunden können sich vor dem Abflug freiwillig und kostenlos auf Corona testen lassen. Dafür arbeite man eng mit dem Flughafen und dem Malteser Medizinischen Versorgungszentrum zusammen, hieß es.

Die Probeläufe sollen mit einem Flug beginnen, der am 8. Dezember um 15.10 Uhr startet. Die erste Phase werde etwa zwei bis drei Wochen dauern und alle Flüge von Düsseldorf nach Antalya umfassen, hieß es. „Mit unserem Pilotprojekt für Antigentests auf Flügen ab Deutschland in die Türkei gehören wir neben Austrian Airlines mit ihrer Hamburg-Wien Verbindung zu den ersten Fluggesellschaften, die diesen Service auf internationalen Strecken anbieten”, erklärt CEO Max Kownatzki. Das Unternehmen will die Erkenntnisse aus dem Test nutzen, um die Teststrategie für die kommenden Monate weiterzuentwickeln. „Unser Ziel ist es, skalierbare Prozesse zu etablieren, die dazu beitragen können, den Flugverkehr wiederzubeleben.”