Auf dem Böhler-Areal in Meerbusch : Corona-Teststation auf dem Areal Böhler

Die Corona-Teststation soll in einer 8500 Quadratmeter großen Halle auf dem Areal Böhler errichtet werden. Foto: Standort Niederrhein

Büderich Drei Grevenbroicher bieten ab dem 18. Dezember auf dem Gelände Schnelltests auf das Coronavirus an. Sie setzen darauf, dass viele Menschen vor den Feiertagen wissen möchten, ob sie frei von der Infektion sind.

Auf dem Areal Böhler entsteht einer der größten Corona-Teststationen in Deutschland. Auf dem Gelände soll täglich eine vierstellige Anzahl von Menschen getestet werden können. Start ist am 18. Dezember. Drei Grevenbroicher bauen vor Weihnachten auf der Stadtgrenze zwischen Düsseldorf und Meerbusch eine der größten Corona-Teststationen in Deutschland auf. Drei Grevenbroicher setzen die Geschäftsidee gemeinsam um. „Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, ab sofort können die Menschen bei uns einen Termin machen“, sagt Niko Gössing, der gemeinsam mit Oliver Becker von der Veranstaltungstechnikfirma „BEVT“ das Projekt betreibt. Unterstützt werden die beiden von Arzt Peter Cremerius. Der neue Vizebürgermeister und ehemalige Präsident des Grevenbroicher Bürgerschützenvereins hilft bei der medizinischen Umsetzung des Vorhabens.

Das Ziel ist klar: In den Tagen vor Weihnachten sollen in der riesigen Teststation so viele Menschen wie möglich auf das Corona-Virus untersucht werden, um ein möglichst sicheres Weihnachtsfest innerhalb der Familie zu ermöglichen. „Die Antigen-Schnelltests haben wir direkt aus Asien importiert, um hier in Deutschland niemandem die benötigten Test-Kapazitäten wegzunehmen“, sagt Gössing „Das Personal besteht komplett aus Ärzten im Ruhestand oder Krankenschwestern, die bei uns im Nebenverdienst arbeiten.“

Info Nutzung während der Pandemie Behelfskrankenhaus Zu Beginn der Pandemie war die Schmiedehalle vom Rhein-Kreis-Neuss angemietet worden, um dort bei Bedarf ein Behelfskrankenhaus einzurichten. Der Platz wurde nicht benötigt, der befristete Pachtvertrag nicht fortgeführt. Gelände Normalerweise finden auf dem Areal Böhler Messeveranstaltungen und Events statt.

Cremerius, Gössing und Becker hatten schon vor einigen Wochen Schnelltests für Tagungen, Veranstaltungen oder Firmen angeboten. So wurden bereits komplette Unternehmen von ihnen „durchgetestet“, als nächstes steht der Test aller Beteiligten einer Fernsehproduktion an. Dann beginnen auch schon die Aufbauarbeiten auf dem Böhler-Areal. Die zur Verfügung stehende Halle hat eine Größe von 8500 Quadratmetern – die Fläche ist damit größer als ein Fußballfeld und dürfte eine der größten Teststationen in Deutschland sein.

Der Kontakt mit dem Kunden läuft vollständig online ab. „Auf www.covid-test-team.com können sich Interessierte anmelden und einen Termin machen“, sagt Oliver Becker, „bei uns gibt es keine Wartezeiten.“ Medizinisch geschultes Personal macht einen Nasenabstrich, von einem Arzt wird die Probe ausgewertet. „Spätestens eine halbe Stunde später hat der Kunde sein Ergebnis, entweder per Mail oder SMS“, verspricht Peter Cremerius. Er und weitere Kollegen im Ruhestand überwachen das Geschehen innerhalb der Schnelltest-Station. Die Organisatoren gehen davon aus, dass die Kunden maximal fünf Minuten im Schnelltestzentrum verbringen. Für den Schnelltest zahlen die Besucher 39 Euro.

„Wir helfen mit diesem Angebot bei der Minimierung des Infektionsrisikos“, betont Cremerius, „die Menschen wollen in der Familie Weihnachten feiern, das ist wichtig für die Psyche. Mit unserem Test können sie dies beruhigt machen.“ Natürlich sei es wichtig, auch nach dem Test weiter die Regeln zu beachten. „Ein negatives Testergebnis heißt nicht, dass man beispielsweise beim Einkauf beim Metzger oder Bäcker vor Weihnachten auf Maske oder Abstand verzichten kann“, so der Mediziner, „wer sich aber bis zu den Feiertagen verantwortungsvoll verhält, kann davon ausgehen, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit entspannt Weihnachten genießen kann.“