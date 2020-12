Letzte „Volle Kanne“-Sendung im ZDF : Moderator Ingo Nommsen sagt unter Tränen Tschüss

Düsseldorf Nach 20 Jahren war am Freitag Schluss: Ingo Nommsen moderierte zum letzten Mal die ZDF-Morgensendung „Volle Kanne“ aus dem Landesstudio Düsseldorf. Zum Abschied gab es nette Worte der Zuschauer – und einen Wischmopp.

Ganz professionell führte Ingo Nommsen gut eine Stunde durch seine letzte „Volle Kanne“-Sendung. Festlich gekleidet im schwarzen Anzug und mit weißem Hemd mit Fliege moderierte er einen eingespielten Beitrag über Feuerlöscher an, informierte über den Kauf von Weihnachtsbäumen und beantwortete Zuschauerfragen. Am Schluss aber kamen dem 49-Jährigen dann doch die Tränen. „Es ist manchmal Zeit, im Leben eine andere Tür aufzumachen und etwas Neues zu erleben“, sagte er und bedankte sich bei den Zuschauern, beim ZDF und bei seinen Gästen für die 20 Jahre, in denen er im Fernsehstudio in Düsseldorf-Golzheim etwa 2000 Mal am Frühstückstisch saß.