Jugendsport : 120 junge Golfer bei Turnier in Düsseldorf

Düsseldorf Seit 2016 gibt es das German Junior Rhein-Ruhr Masters. Zur Siegerehrung kam der ehemalige Fußball-Profi Stefan Kießling.

„Golf haftet noch immer der Ruf einer elitären Sportart an, das ist schade und nicht mehr zutreffend“, sagt Sandra Schimek. Ihr Sohn Florian ist aktiv im Düsseldorfer Golfclub, der im Norden an der Stadtgrenze zu Ratingen liegt. Dort fand in der vergangenen Woche ein dreitägiges Nachwuchsturnier statt: die German Junior Rhein-Ruhr Masters.

Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung 2016 vom engagierten Golf-Vater Thomas Bickmann, bereits zum zweiten Mal kam das Jugendturnier nach Düsseldorf. Angefangen hat alles in Castrop-Rauxel. „Wir waren damals über lieblos organisierte Turniere für junge Golfer enttäuscht und haben beschlossen, etwas Besseres auf die Beine zu stellen“, erzählt Bickmann. Zwei Jahre lang fand das Turnier im Ruhrgebiet statt, 2018 zum ersten Mal in Düsseldorf. 120 Kinder und Jugendliche waren in diesem Jahr dabei, der Großteil aus Nordrhein-Westfalen, doch es traten auch junge Golfer aus Berlin, Belgien und Bayern an.