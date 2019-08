Messe Düsseldorf : Akiko Ohara zeigt ihr Tokio

Akiko Ohara in Tokio: Die Geschäftsführerin der japanischen Tochtergesellschaft der Messe stellt die schönsten Orte der Stadt vor. Foto: Messe Düsseldorf

Die Chefin der japanischen Messetochter stellt die fünf schönsten Orte vor, die man in der Olympia-Stadt 2020 keinesfalls verpassen sollte.

Akiko Ohara (50) ist Geschäftsführerin der japanischen Auslandstochter der Messe Düsseldorf – und die erste Frau, die in dem Unternehmen eine solche Position bekleidet. Die gebürtige Japanerin hat Soziologie studiert, ist seit mehr als 20 Jahren im japanischen Markt tätig. Anlässlich der bevorstehenden Olympischen Spiele in ihrer Heimat hat sie ihre fünf liebsten Orte in Tokio für uns zusammengestellt.