Büdchentag 2019 in Düsseldorf : Musik, Tanz und Aktionen für ein Kulturgut

Düsseldorf (tino) Bis 22 Uhr war die Musik vor dem Oberbilker „Büdchen“ laut. Kein Problem für Inhaberin Elif Duran. Und auch, dass Getränkekisten kurzerhand zur Sitzgelegenheit umfunktioniert und schon auf der Straße ihrer neuen Funktion zugeführt werden, ist unproblematisch.

Duran hatte ihr Büdchen zum zweiten Mal für den Düsseldorfer Büdchentag angemeldet und ist begeistert. „Die Büdchenkultur in Düsseldorf lebt. In anderen Städten ist das nicht mehr so. Aber wenn wir so weitermachen, wird die Büdchenkultur bei uns ewig leben“, stellt Duran klar. Dafür sorgen eben auch die besonderen Tage für die immer noch als Notversorger bekannten Kioske.