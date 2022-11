Volkstrauertag in Dormagen : Zehn Gedenkfeiern in der Stadt

Dormagen Am kommenden Sonntag, 13. November, ist Volkstrauertag. Dieser Tag erinnert an die Opfer der beiden Weltkriege und der Gewaltherrschaft.

Im Rahmen der Zentralfeier am 13. November um 12 Uhr auf dem Dormagener Ehrenfriedhof an der Nettergasse hält die erste stellvertretende Bürgermeisterin Katja Creutzmann nach der Begrüßung von Bürgermeister Erik Lierenfeld die Gedenkansprache. Die musikalische Gestaltung der Gedenkfeier, die der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit Unterstützung der Reservistenkameradschaft Dormagen organisiert, übernimmt der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Dormagen. Die zumeist größte Abordnung auf dem Ehrenfriedhof stellt der Dormagener Bürgerschützenverein. Dem Niederlegen von Kränzen an den Weltkriegs-Ehrenmalen folgt eine Gedenkminute an dem Mahnmal für die toten Zwangsarbeiter.

Mit Unterstützung der örtlichen Schützenvereine gedenken Menschen auch in den anderen Stadtteilen der Toten. An den Ehrenmalen werden Kränze niedergelegt. Die Zeiten: 9.30 Uhr in Delrath, 10.15 Uhr in Stürzelberg, 10.30 Uhr in Nievenheim, Straberg, Horrem und Gohr, 10.45 Uhr in Hackenbroich, 11 Uhr in Zons und 11.45 Uhr in Delhoven. Kranzniederlegungen erfolgen zudem an den Ehrenmälern in Rheinfeld und Knechtsteden.