Bruderschaft in Stürzelberg : Schützenfest mit Verlusten abgeschlossen

Stürzelberg Für die Schützenvereine fallen durch die Preissteigerungen enorm hohe Kosten in allen Bereichen an. Nun müsse man überlegen, wo man sparen könne.

Der St. Aloysius Schützenbruderschaft in Stürzelberg geht es wie vielen anderen Vereinen in diesem Jahr: Das Schützenfest im August 2022 wurde mit einem Verlust abgeschlossen, wie Kassierer Thomas Westhoff den Schützen auf der Mitgliederversammlung mitteilte. Ganz überraschend kam das nicht, wie Geschäftsführer Rudolf Smit erklärt: „Es ist alles teurer geworden. Die Musikkapellen, die Kutschen, der Malteser-Hilfsdienst oder auch das Schützenhaus. In allen Bereichen muss man tiefer in die Tasche greifen.“ Dramatisch sei die Lage dennoch nicht, beruhigt er: „Es hält sich noch im Rahmen, wir haben die Lage im Griff“, sagt er.