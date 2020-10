Umweltservice in Dormagen : Eine Sammelstelle für CDs

SWD und Stadt richten Sammelstellen für CDs ein, so in Zons. V. l.: Tina Kühn, Thomas Schnitt und Simon Marx. Foto: SWD

Dormagen Die Stadt hat drei Abgabestellen in Dormagen für die alte Silberlinge eingerichtet, die nicht mehr benötigt werden; unter anderem an der Tourist-Info in Zons.

Natürlich! Der Umwelt zuliebe. Gemäß dieser Maxime haben Stadtmarketing und Stadt gemeinsam an drei Orten im Stadtgebiet Abgabestellen für CDs eingerichet. Zu finden sind die quadratischen Boxen im Neuen Rathaus, dem Technischen Rathaus und der Tourist-Info in Zons. Egal ob Musik, Hörbuch oder Datenträger – Silberlinge, die dort eingeworfen werden, gehen in eine zweite Runde: Denn nach fachmännischer Trennung können die Rohstoffe, vor allem das Polycarbonat, ein hochwertiger Kunststoff, wiederverwendet werden.