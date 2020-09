Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts : Verkaufsoffener Sonntag in Dormagen muss ausfallen

Verkaufsoffener Sonntag in Dormagen muss ausfallen

Einkaufen in Dormagen (Symbol). Foto: Hammer, Linda (lh)

Dormagen Wie auch schon in Kleve und Grevenbroich muss der Verkaufsoffene Sonntag auch in Dormagen ausfallen. Das hat das Oberverwaltungsgericht entschieden.

Bereits am vergangenen Donnerstag teilte die Stadt Dormagen mit, dass die Gewerkschaft ver.di zur Unterlassung des für den 27. September, geplanten verkaufsoffenen Sonntag einen Eilantrag am Verwaltungsgericht eingereicht hat. „Nun haben wir Gewissheit: Die Geschäfte in der Innenstadt müssen leider geschlossen bleiben“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld, der sich insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie, zur Stärkung des Einzelhandels für eine Öffnung ausgesprochen hatte.