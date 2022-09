Senioren in Dormagen : Neues Senioren-Angebot in Stürzelberg

Stürzelberg Wie wichtig die Senioren-Angebote in Dormagen sind machte zuletzt erst der Sozialbericht der Stadt Dormagen mit dem Themenschwerpunkt „Menschen im Alter“ deutlich, nachdem die Gesellschaft Dormagens durchschnittlich älter wird.

Als Erweiterung des bestehenden Angebotes wird nun ein neuen Seniorenmittagstisch in Stürzelberg eröffnet. Dieser wird immer mittwochs um 12 Uhr in den Räumen der Sportanlage Am weißen Stein angeboten. In geselliger Runde gibt es eine frisch zubereitete Mahlzeit inklusive Dessert, Mineralwasser und Kaffee für sieben Euro pro Person.