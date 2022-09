Programm in Dormagen : Vielfältiges Ferienangebot für den Herbst

Auch in diesem Jahr gibt es in der Kinder- und Jugendeinrichtung „Die Rübe“ wieder ein Angebot. Foto: Anna Samusch

Dormagen Viele Einrichtungen in Dormagen haben ein Angebot für die Herbstferien für Kinder und Jugendliche aufgestellt. In den meisten Fällen ist das Programm kostenlos.

Die Herbstferien stehen vor der Tür und wie üblich haben die zahlreichen Einrichtungen sowie die Stadt auch in diesem Jahr in Dormagen ein umfangreiches Ferienangebot für Kinder und Jugendliche zusammengestellt. Von Zeit in der Natur über Bastelaktivitäten sowie weitere kreative Angebote ist vieles mit dabei. Ein Überblick.



Jugendzentrum „Die Rübe“

Abwechslungsreich wird es im Jugendzentrum „Die Rübe“. In der ersten Ferien, am Mittwoch den 5. Oktober, ist ein Ausflug in den Garten der Religionen in Köln mit anschließendem Besuch im Jumphouse geplant. Am Donnerstag, 6. Oktober, steht ein Waldausflug samt Lagerfeuer auf dem Gelände des Kloster Knechtsteden auf dem Plan. In der zweiten Ferienwoche, am Dienstag den 11. Oktober, findet die Einweihung des neuen „Multimedia Raumes“ statt. Einen Tag später ist eine Lange Nacht bis 24 Uhr mit Kartenspielen geplant. Alle Aktivitäten sind kostenlos.



Die Walddetektive

INFO Anmeldungen für die Ferien-Programme Die Rübe Per E-Mail an A.Stefen@diakonie-rkn.de Kulturrucksack Telefonisch unter 02133 257 212 oder per E-Mail an bib@stadt-dormagen.de. Jugendzentrum Zons Per E-Mail an Jugendzentrum-zons@ekd-online.info oder unter 02133 49134.

JuCa Nievenheim Per E-Mail an jugendarbeitnievenheim@gmail.com sowie telefonisch unter 01573 7556458.

Dreizack Alina Wingens unter 02133 92787, E-Mail an alina.wingens@ib.de.

KJT Hackenbroich Bis 29. September vor Ort im KJT.

Bei den Walddetektiven, geführt von Biologin Nina Keßler, dreht sich in den Herbstferien alles um das Motto „Wildnispower pur“. Das Abenteuer findet statt am 4., 5. und 6. Oktober, jeweils von 14 bis 17 Uhr. An den drei Tagen werden die Kinder den Wald entdecken, werken und kreativ arbeiten. Die Kosten belaufen sich auf 95 Euro inklusive Material. Kontaktdaten gibt es online.



Kulturrucksack in der Bibliothek

Im Rahmen des Kulturrucksacks lädt die Stadtbibliothek Dormagen zu zwei Angeboten in den Herbstferien. Zum einen wird am Freitag, 30. September, und am 7. Oktober, jeweils von 18 bis 20 Uhr, ein interaktives Krimidinner-Rätseltheaterspiel veranstaltet. Zum anderen steht am Dienstag, 4. Oktober, ein Krimidinner als Ganztagesformat auf dem Programm. Gemeinsam wird ein kniffliger Kriminalfall entwickelt und geschrieben. Weitere Informationen gibt es im Internet. Das Angebot ist für Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren.

Evangelisches Jugendzentrum Zons

Das Evangelische Jugendzentrum Zons bietet in beiden Herbstferienwochen ein vielseitiges Programm für Sechs- bis Elfjährige beziehungsweise Zwölf- bis 16-Jährige an. Geplant sind für die Jüngeren unter anderem ein Basteltag, eine Rallye, ein Ausflug in einen Trampolinpark, eine Fahrradtour zum Schloss Benrath und ein Kinonachmittag. Auf dem Programm der Zwölf- bis 16-Jährigen steht unter anderem ein Krimidinner, ein Ausflug mit den Inlineskates, ein Film-Workshop, eine Eisparty und ein Kinoabend. Das gesamte Programm gibt es im Internet.

JuCa Nievenheim

Das Jugendcafé in Nievenheim bietet in der ersten Herbstferienwoche ein buntes Programm an: eine Nachtwanderung inklusive Grusel-Schnitzeljagd, eine Kreativwerkstatt zu Halloween und ein Ausflug ins Lasertag nach Köln. Weitere Informationen und das ganze Programm gibt es hier online. Alter: Ab sechs Jahren (Nachtwanderung ab sieben Jahren).

Das Kinder- und Jugendzentrum „Dreizack“

Ein kunterbuntes Herbsttreiben bietet das Kinder- und Jugendzentrum „Dreizack“ an der Marie-Schlei-Straße 6 in Nievenheim mit seinem Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren an. Vom 10. bis 14. Oktober stehen neben einem Turniertag auch Laternen basteln und Kürbis schnitzen sowie zahlreiche Spiele auf dem Programm. Zudem sind Ausflüge ins Jump House und ins Kino geplant, für die sich die Teilnehmenden separat anmelden müssen. Kosten pro Ausflug: fünf Euro. Ein Mittagessen in der Einrichtung ist inklusive, an Ausflugstagen kann Selbstverpflegung mitgebracht werden.

Jugendtreff St. Katharina