Rhein in Dormagen : „Deichläufer“ sollen Schäden am Deich erkennen

„Deichläufer“ sollen Schäden am Deich erkennen

Rhein in Dormagen

Am Deich fand jetzt eine Schulung statt. Foto: Deichverband

Dormagen Am Wochenende wurden Mitglieder des Deichverbands darauf geschult, mögliche Schäden am Deich frühzeitig zu erkennen. Dabei wurde ein Teilabschnitt des Deiches auch genau unter die Lupe genommen.

Mögliche Schäden der Deiche am Rheinufer zu erkennen ist essentiell für den Hochwasserschutz auch im Dormagener Stadtgebiet. Um für den Ernstfall noch besser gerüstet zu sein, wurden am vergangenen Wochenende insgesamt 14 Teilnehmer des Deichverbandes (Deichamt und Erbentag) sowie zwei Angehörige der Reservistenkameradschaft und der Feuerwehr Dormagen als sogenannte „Deichläufer“ unterwiesen und ausgebildet.

Aufgabe der Deichläufer, die auch regional Deichwart oder Deichvogt genannt werden, ist die Überwachung der Deichabschnitte (insgesamt sechs Bereiche in Dormagen). Gemäß dem Hochwassereinsatzplan sollen sie ab festgelegten Hochwasserständen den Deich in regelmäßigen Zeitabständen begehen, um eventuelle Schäden möglichst früh zu entdecken.

Zwei Referenten vom Team der „Deich-Verteidigung“ schulten die Deichläufer in Theorie und Praxis. Bei einer Deichbegehung lernten diese anhand von Planspielen, woran Schäden früh zu erkennen sind. Auch, wie mit Schadensmeldungen umzugehen ist, wurde in der Schulung besprochen. Für den Deichabschnitt zwischen B9 und Kläranlage (Deichkilometer 711 bis 712), an dem die Übungen stattfanden, kann der Deichverband Positives vermelden: „In diesem Bereich konnten während der Schulung keine gravierenden Schäden festgestellt werden“, berichtet Erbentagsmitglied Erik Heinen. Lediglich einige kleine Wühlmausansätze habe man gesehen, „die stellen aber keine Gefahr da.“