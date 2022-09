Rhein-Clean-Up Dormagen : Große Mengen Metall gesammelt

Karin Schwanfelder mit der Ausbeute vom 10. September. Foto: Schwanfelder

Dormagen 36 Reifen, 31 blaue Müllsäcke, eine Barke, ein Grill und ungefähr 700 Kilogramm Metall: Das war die Dormagener Bilanz nach dem landesweiten Rhein-Clean-Up-Tag am vergangenen Samstag, an dem sich auch die Clean-Up-Gruppe um Karin Schwanfelder beteiligt hatte.

Innerhalb von zwei Stunden hatte die Gruppe diese Menge an Müll zusammengetragen. „In den Buchten liegen sehr viele Ölfässer“, erklärt Karin Schwanfelder. Teilweise seien das Behälter für Schiffsöl oder Schiffsdiesel gewesen, die nun seit langer Zeit im Sand am Ufer vergraben liegen. Die galt es am Samstag, zu einem Teil zu bergen. „Das war Schwerstarbeit, da hatten wir richtig zu buddeln.“

Auch eine große Menge an Bekleidung fanden die Helfer. „Es ist uns schon jahrelang ein Rätsel, wo die große Menge an Kleidern herkommt“, so Schwanfelder. Die Stücke müssten alt sein, das sehe man auch dem Stil an. Auch Reifen wurden wieder etliche gefunden, aber weniger, als noch vor zwei Jahren. „2018 haben wir insgesamt über 800 Reifen gefunden“, berichtet Schwanfelder. Diese kämen vermutlich von gegenüber: Auf der anderen Rheinseite habe es vor vielen Jahren mal einen Reifenhändler gegeben, haben die Aktivisten von älteren Anwohnern erfahren.

Gesammelt wurde am Samstag im Stürzelberger Grind, im Bereich zwischen dem Campingplatz „Strandterrasse“ und dem Fährhaus „Pitt Jupp“, der für Spaziergänger nicht zugänglich ist. Insgesamt 66 Helfer waren mit dabei, darunter 25 Azubis von Ineos, einige Jugendliche aus dem Raphaelshaus und vom BvA-Gymnasium. Am nächsten Samstag wird erneut gesammelt, Treffpunkt 13 Uhr auf dem Schützenplatz in Stürzelberg.

(mvs)