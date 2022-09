Kultur in Dormagen : Chempark unterstützt die Römerausstellung

Dormagen Durch eine Spende des Chemparks wird Welterbe erlebbar. Insbesondere Kinder können nun einiges in der Römerausstellung in Dormagen erleben.

„Wir unterstützen gerne ein altersgerechtes Erlebnisangebot bei den Führungen, damit die Kinder früh für die Geschichte ihrer Stadt und unser römisches Welterbe begeistert werden. Dass die UNESCO diesen Titel an den Niedergermanischen Limes mit dem Reiterkastell Durnomagus verliehen hat, ist schon etwas ganz Besonderes“, sagte Jobst Wierich, Leiter des Politik- und Nachbarschaftsdialogs beim Chempark, bei der Übergabe der Materialien an die städtische Denkmalbehörde. Beim Römerfest, mit dem die Stadt am kommenden Wochenende die Welterbe-Ausstellung im Historischen Rathaus eröffnet, können sich Kinder – und natürlich auch Erwachsene – die Ausrüstung der in Dormagen stationierten Reiter erklären lassen, selbst einmal Korn mahlen oder ein Torsionsgeschütz bestaunen. „Der Chempark und die Römer haben in Dormagen eine enge Verbindung, denn die vermutlich erste Fabrik in unserer Stadtgeschichte – eine römische Militärziegelei – hat schon in der Nähe des Chemparks auf dem heutigen Gelände der Römer Therme gestanden. Dort gefundene Ziegel sind ebenfalls in unserer Ausstellung zu sehen“, sagt der städtische Denkmalschutzbeauftragte Harald Schlimgen.