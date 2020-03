Sport in Dormagen : Schulschwimmen - Zentrum will „Bronze“ als neues Ziel

In der Politik wird eine bessere Schwimmförderung gefordert. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Dormagen Die Sitzung des Sportausschuss am heutigen Dienstag kann eine grundsätzliche Wende in der Schwimmförderung für Grundschulkinder in Dormagen bringen.

Denn sowohl CDU als auch das Zentrum haben sich im Vorfeld für eine durchgreifende Verbesserung stark gemacht. Beide, und das wäre auch überregional ein seltener Meilenstein, wollen durchsetzen, dass nicht mehr das „Seepferdchen“ als Maßstab für ein sicheres Schwimmen gilt, sondern das Jugendschwimmabzeichen „Bronze“.

„Wir müssen uns in Dormagen stärker anstrengen“, ist Hans-Joachim Woitzik, Fraktionsvorsitzender des Zentrums, überzeugt. Experten und Institutionen wie die DLRG betonen, dass das Seepferdchen kein hinreichendes Kriterium für die Schwimmfähigkeit von Kindern ist. „Wir finden die Auskunftsanfrage und die Zielsetzung der CDU gut. Nun gilt es, konkrete Maßnahmen zu beschließen, um der Verwaltung einen konkreten Auftrag zu geben. Daher beantragen wir, die Zielsetzungen dahingehend anzupassen, dass zukünftig mindestens 80 Prozent aller Grundschüler das Bronzeabzeichen erreichen sollen“.

Die CDU ist bereits in diese Richtung unterwegs und will eine durchgreifende Verbesserung erreichen. Dafür ist sie auch bereit mehr Geld als die bisherigen 8000 Euro im Jahr für zusätzliche Schwimmkräfte auszugeben. Für eine „kurzfristige Aufstockung“ ist auch das Zentrum. Aus einem Sachstandsbericht zur Schwimmförderung im Grundschulbereich, den das Zentrum beantragt hatte, zitiert die Fraktion, dass die Zahl der Kinder, die die Seepferdchen-Prüfung nicht bestanden haben, im Zeitraum von 2017 bis 2019 von 52 auf 11 Prozent gesunken sei. „Dies ist aus unserer Sicht eine sehr positive Entwicklung. Dennoch dürfen wir uns damit noch nicht zufrieden geben“, so Olaf Temp, sachkundiger Bürger. Ein Kernproblem ist aus ihrer Sicht der unzureichende Schwimmunterricht.

