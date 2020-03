Mobilität in Dormagen : Stadt tritt Mobilitäts-Netzwerk bei

Im Erbdrostenhof in Münster hat Landesverkehrsminister Hendrik Wüst den Vertretern der neuen Mitglieder ihre Beitrittsurkunden überreicht. Foto: Smilia Dankert / VRS/Smilla Dankert / VRS

Dormagen NRW-Kommunen wollen sich bei der Mobilität besser vernetzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Verstopfte Straßen, lückenhafte Anbindungen und Emissionen stellen Kreise, Städte und Gemeinden immer wieder vor Herausforderungen. Mit dem Beitritt zum Zukunftsnetz Mobilität NRW holen sich 54 weitere Kommunen im Land nun zusätzliche professionelle Expertise und Unterstützung für die kommunale Verkehrswende. Darunter ist auch Dormagen, neben Neuss einzige Vertreterin aus dem Rhein-Kreis Neuss. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, bei dem die gleichnamige regionale Koordinierungsstelle des Zukunftsnetz Mobilität NRW angesiedelt ist, begrüßt sieben neue Mitgliedskommunen.

Insgesamt steigt die Zahl der Mitgliedskommunen im Netzwerk damit auf 210. In in der Fahrradstadt Münster hat Landesverkehrsminister Hendrik Wüst den Vertretern der neuen Mitglieder ihre Beitrittsurkunden überreicht. „Mobilität muss besser und sauberer werden“, sagte Wüst bei der Übergabe. „Ich freue mich, dass in immer mehr Kommunen Mobilität zur Chefsache wird. Vor Ort wissen die Menschen am besten, welche Mobilitätsangebote funktionieren.“

In Dormagen ist das Thema alles andere als neu: „In Dormagen setzen wir uns seit Jahren für nachhaltige Mobilität ein – unsere neuesten Projekte sind etwa der E-Sharing-Bus in Straberg und wir bieten zukünftig ein stadtweites E-Carsharing-Konzept an. Derzeit sind wir noch in der Testphase“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. „Mit dem Beitritt zum ,Zukunftsnetz Mobilität‘ erhoffen wir uns zudem weitere Unterstützung sowie wertvolle Tipps, um für unsere Stadt noch mehr wegweisende Mobilitätsangebote zu schaffen.“

Neben der Qualifizierung und Vernetzung der Verwaltungsmitarbeiter gehört es auch zur Arbeit des „Zukunftsnetz Mobilität NRW“, Veränderungsprozesse in der kommunalen Verkehrsplanung hin zur Entwicklung neuer Mobilitätsangebote anzustoßen. Drei regionale Koordinierungsstellen betreuen die Mitglieder vor Ort und sind jeweils bei den Verkehrsverbünden der Region angesiedelt. VRS-Geschäftsführer Norbert Reinkober: „Mobilität endet nicht an der Stadtgrenze, deshalb ist ein umfassendes Mobilitätsmanagement der Schlüssel zu einer nachhaltigen Vernetzung in NRW. Denn die Anbindung der Kommunen im ländlichen Raum an die Ballungsgebiete ist ein wichtiger Faktor für die Standortsicherung und Lebensqualität.“ Ziele eines kommunalen Mobilitätsmanagements sind attraktive und nachhaltige Mobilitätsangebote für Kommunen und eine verlässliche Anbindung der ländlichen Räume an die Städte zu schaffen.

(schum)