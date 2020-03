Literatur in Dormagen : CDU regt einen offenen Bücherschrank für Hackenbroich an

CDU regt einen offenen Bücherschrank für Hackenbroich an

Literatur in Dormagen

Der offene Bücherschrank im Eingangsbereich des Neuen Rathauses in Dormagen, direkt neben dem Bürgeramt. Foto: Stadt. Foto: Stadt

Im Foyer des Neuen Rathauses in Dormagen steht seit 2012 ein Bücherschrank: Direkt neben dem Eingang zum Bürgeramt können dort Bücher kostenlos herausgenommen und auch hineingestellt werden. die CDU nun auch für Hackenbroich installieren: Einen „Öffentlichen Bücherschrank“ möchte die CDU-Fraktion vor dem Bürgerhaus in Hackenbroich aufstellen lassen.

Bürger können aus einem solchen Schrank kostenlos Bücher entleihen und auch selbst welche einstellen. CDU-Ratsmitglied Hermann Harig hat sich mehrere „Öffentliche Bücherschränke“ in verschiedenen Städten angesehen und in Gesprächen mit Ausleihern und Spendern die Wirksamkeit des Angebots diskutiert. Dabei hat er festgestellt, dass diese Bücherschränke sehr gut angenommen werden. „In Rommerskirchen beispielsweise befindet sich unmittelbar vor dem Rathaus ein 2,20 Meter hoher und 0,60 Meter breiter Schrank, der Platz für ungefähr 250 Bücher normalen Formats bietet“, weiß Harig zu berichten, der aber auch darauf hinweist, dass „solch ein Bücherschrank allerdings regelmäßig auf seine technische Funktionstüchtigkeit hin überprüft werden muss, sowie auch im Hinblick auf die eingestellten Bücher. Gewaltverherrlichende, politisch-extreme oder pornografische Literatur muss selbstverständlich entfernt werden.“

Da vielerorts die jeweiligen Energieversorger die Kosten übernommen haben, regt die CDU-Fraktion an, auch mit der evd über eine Kostenübernahme zu sprechen und vor Ort in Hackenbroich zu klären, wer die „Patenschaft“ für einen Bücherschrank übernehmen kann und will.