Kammertheater in Dormagen : „Zartbitter“: Komödie über den Kampf der Geschlechter

Dormagen Das Kammertheater Dormagen feiert Fünfjähriges und hat im „Geburtstags-Spielplan“ seinen Schwerpunkt „Komödie“ getoppt. Am Wochenende gab es mit „Zartbitter“ einen exaltierten Kampf der Geschlechter.

Geschrieben hat das Stück der Düsseldorfer Regisseur, Autor und Schauspieler Lars Lienen. In Düsseldorf wurde die Komödie auch 2009 uraufgeführt. In Dormagen spielt Lienen die Rolle des Tom Jones selbst. Dabei hat er mit seinen 43 Jahren mit dem walisischen Popsänger Tom Jones (80) wenig gemein. Aber in seinen Stücken spielt britisches Ambiente und auch der entsprechende hintergründige Humor eine große Rolle. Ausgerechnet „Zartbitter“ spielt aber in einer anderen europäischen Großstadt: In der Chocolaterie der Madame Picard ist Samantha Smith, genannt „Sam“, die ungekrönte Königin: „Sie lässt Kaskaden von Aromen auf der Zunge vergehen.“ Wegen ihres großen Erfolges stellt Madame Picard mit Tom Jones einen weiteren Chocolatier ein. Und es beginnt ein bitterböser Kampf der Geschlechter.