Verbrechen in Dormagen : Neuer Raubüberfall auf Tankstelle im Top-West-Gebiet

Horrem Am Sonntagabend kam es erneut zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im Gewerbegebiet Top-West – genau eine Woche, nachdem die Shell-Tankstelle an der Hamburger Straße überfallen worden war.

Wie die Polizei mitteilt, betrat jetzt am Sonntag gegen 20.25 Uhr eine maskierte männliche Person die Tankstelle des Hit-Marktes an der Lübecker Straße und verlangte Geld. Seine Forderung unterstrich der Unbekannte, indem er einem Mitarbeiter eine Schusswaffe vorhielt. Anschließend flüchtete er mit der Beute (Geld und Zigaretten), die er in einer grün-weißen Aldi-Tüte verstaute, vom Tankstellengelände in Richtung Heesenstraße.