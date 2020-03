Kinderbetreuung in Dormagen : Neuer Träger für die Kita in Stürzelberg

Mit der Kunterbunt GmbH aus Nürnberg gibt es bald einen weiteren, neuen Träger in Dormagen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Stürzelberg Die Kunterbunt GmbH aus Nürnberg soll den Bau und Betrieb der neuen Kindertagesstätte in Stürzelberg übernehmen. Der Träger bietet mehr Öffnungstage, zum Beispiel ist die Kita in den Ferien offen.

Von Klaus. D. Schumilas

Mit Nürnberg werden die Dormagener bald nicht nur den Christkindlmarkt, Rostbratwürste und den Fußball-Traditionsklub 1. FCN verbinden, sondern auch den Träger einer Kindertagesstätte. Die will die „Kunterbunt GmbH“ in Stürzelberg auf dem ehemaligen Sportplatzgelände an der Schulstraße errichten. Zum Start des Kitajahres 2021/22 am 1. August 2021 soll sie fertig sein.

Soweit die Rahmenbedingungen. Jetzt muss nur noch die Politik zustimmen, damit die vertraglichen Dinge abschließend geregelt werden können und „Kunterbunt“ loslegen kann. Das Besondere: Das Unternehmen verfügt als Tochter über eine eigene Baugesellschaft und würde daher nicht nur den Betrieb der neuen Kindertagesstätte übernehmen, sondern auch gleich den Bau. Das gab es in Dormagen noch nicht.

Info Stadt wilI 500 neue Kita-Plätze schaffen Was Neubau von Kindertagesstätten bis 2024 Wo Märchenwald in Delhoven für 70 Kinder (2020 fertig), Haberlandstraße für 98 (2021), Stürzelberg für 60 bis 70 Kinder (2021), Nievenheim für 98 Kinder (2022), Bismarckstraße, Nievenheim für 70 Kinder (2022), Augustinushaus für 85 (2022). Rheinfeld für 70 Kinder (2023), Malerviertel für 85 Kinder (2024)

Die Kindertagesstätte in Stürzelberg ist nur eine von weiteren, die in den nächsten Jahren gebaut werden, um so der steigenden Nachfrage an Betreuungsplätzen vornehmlich im Bereich der Kinder unter drei Jahren gerecht werden zu können. Weil die Stadt Dormagen selbst keine Trägerschaften (mehr) übernimmt, ist sie auf der Suche nach Dritten, die dieses – mit entsprechender finanzieller Unterstützung aus unterschiedlichen Fördertöpfen – tun.

In seiner Sitzung im September des vergangenen Jahres hat der Jugendhilfeausschuss den Beschluss gefasst, ein „Interessensbekundungsverfahren“ zur Übernahme der Trägerschaft vorzunehmen. Zum Stichtag 10. Januar 2020 lag der Stadtverwaltung nur eine Bewerbung vor – eben die der „Kinderzentren Kunterbunt GmbH“. Kunterbunt wurde im Jahr 1998 als Elterninitiative gegründet und hat nach und nach weitere Kindertageseinrichtungen in eigene Trägerschaft übernommen. Bundesweit sind es inzwischen mehr als 90 Kindertagesstätten, davon 38 in Nordrhein-Westfalen. Darunter auch in den Städten Neuss und Meerbusch.

Mit ihrem Konzept bringt die Gesellschaft Kunterbunt frischen Wind in die Dormagener Kita-Landschaft. Die Tagesstätten haben ganztags geöffnet und nach eigenen Angaben meist längere Öffnungszeiten als Einrichtungen öffentlicher oder kirchlicher Träger. Eine Besonderheit: Es gibt keine Ferienschließzeiten – ausgenommen den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr. „In Absprache mit unserem pädagogischen Personal vor Ort sowie im Rahmen unerer Öffnungszeiten und unserer Kernzeit von 9 bis 13 Uhr (täglich 7 bis 16.30 Uhr) können Betreuungszeiten individuell und einzelstündig nach den Wünschen der Eltern gebucht werden“, sagen die Projektleiter Magdalena Heller und Norman Kuhn. „Eine Erweiterung der Betreuungszeit ist jederzeit möglich, soweit freie Plätze vorhanden sind. Auch die Möglichkeit, spontan eine einzelne Stunde dazu zu buchen, besteht.“

Kunterbunt bietet den Eltern ein flexibles Buchungssystem an. Die Projektleiter erklären: „Dort können die Eltern innerhalb unserer Öffnungszeiten die gewünschten Betreuungszeiten im Voraus fest buchen.“ Die Bring- und Abholzeit wird somit flexibel nach den Bedürfnissen der Kinder und Familien gestaltet, sagen sie.