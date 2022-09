Schützenfest in Dormagen : Delrather feiern mit Hartmut Schlömer und Wilma Felder

Majestät in der Kutsche: Das Königspaar Hartmut Schlömer und Wilma Felder beim Umzug am Sonntag. Die Delrather feiern noch bis Dienstag. Foto: Georg Salzburg (salz)

Delrath Nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause können die Schützen des St.-Hubertus-Bürgerschützenvereins in Delrath endlich wieder feiern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Los ging’s bereits am Samstagmittag mit der Eröffnung des Schützenfestes durch die Artillerie. Wenn Kanone „Ida“ auch keine Salutschüsse abgeben durfte, war die Stimmung trotzdem bestens. Mittendrin im Festgeschehen: König Hartmut Schlömer und Königin Wilma Felder, die drei Jahre lang auf „ihr“ Fest hatten warten müssen.

Am Samstagabend nahmen Oberst Jens Kollenbroich, der in der Vorwoche auf seinen Ehrenabend verzichtet hatte, und sein Adjutant Arne Gottschlich den Fassanstich vor. Im Anschluss marschierte das Regiment zum Dorfplatz, wo der Große Zapfenstreich durchgeführt wurde, bevor es mit dem Fackelzug durch den Ort zurück zum Festzelt ging. Beim Bürger- und Schützenball herrschte ausgelassene Stimmung. Bis in die Nacht hinein wurde gefeiert. Das Zelt soll jedoch nicht so voll gewesen sein wie zu den Fest-Samstagen vor der Pandemie.

Am Sonntagmorgen begann der Höhepunkt der Feierlichkeiten für das Königspaar. Nach Festmesse und Kranzniederlegung am Ehrenmal ging es zum Frühkonzert ins Festzelt. Dort wurden zahlreiche Ehrungen ausgesprochen. Weil es durch die Corona-Pause in diesem Jahr so viele Ehrungen gibt, werden am morgigen Dienstag Schützen ausgezeichnet, die 25 oder 40 Jahre Mitglied im Verein sind. Für 50, 60, 65 und sogar 70 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden am Sonntag insgesamt 19 Schützen geehrt. Heinz Giesen, Hans-Josef Kollenbroich und Erich Schilling wurden für 70 Jahre Zugehörigkeit geehrt.

Die große Parade am Nachmittag genossen König Hartmut Schlömer und seine Königin Wilma sichtlich. Zahlreiche Zuschauer hatten sich entlang der Straßen aufgestellt, um Parade und Umzug anzuschauen.Dabei waren einige Schützen-Gäste; die Tambourcorps aus Nievenheim und Stürzelberg unterstützen das Regiment musikalisch, nachdem sich das Delrather Tambourcorps aufgelöst hatte.

Den Montag verbringen die Schützenzüge traditionell unter sich, bevor es am Nachmittag zum Pfänder- und Königsvogelschießen auf den Festplatz geht. Für den Abend wird mit der Proklamation des neuen Edelknaben- und Schützenkönigs gerechnet. Beim Schützen- und Zugkönigsball wird der Abend ausklingen. Am Dienstag stehen Frühschoppen, Parade und die Krönung des neuen Königs an.

(mvs)