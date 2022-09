So lief der Wettbewerb des BSV am Freitag : Manfred Rohleder trifft als Erster

Marcel Ingenhorst (2. Kompanie, BSV) beim ersten Schuss auf den Vogel. Der Reichsapfel bewegte sich zwar, aber er fiel nicht zu Boden. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Das Vogelschießen auf der Anlage An de Tent hat am Freitag begonnen. Bei herrlichem Sonnenschein wurden die ersten erfolgreichen Schützen gefeiert. Am Samstag fällt die Entscheidung, wer die Schützen regiert.

In Vertretung für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Marcel Ingenhorst von der 2. Kompanie des Bürger-Schützen-Vereins (BSV) Wesel am Freitag um kurz vor 16 Uhr auf dem Stand An de Tent auf den Vogel angelegt. Zwar traf der 30-jährige Servicetechniker den Reichsapfel, der sich ein bisschen gedreht hat, doch gefallen ist er nicht. Hätte Marcel Ingenhorst auf Anhieb getroffen, hätte er die Trophäe dem Staatsoberhaupt persönlich in Berlin überreicht.

„Ich war schon ein klein wenig aufgeregt vor dem Schuss“, verriet Ingenhorst unserer Redaktion. Zahlreiche Schützen und Freunde hatten ihm in den Tagen zuvor viel Glück gewünscht. Unmittelbar nach seinem Schuss fiel dann auch die Anspannung von ihm ab und er gönnte sich ein Pils.

Info Speedos sorgten im Zelt für Stimmung Seltenes Kunststück Das Kunststück, die Trophäe auf Anhieb zu gewinnen und dem jeweiligen Staatsoberhaupt bringen zu dürfen, haben in der 176-jährigen Geschichte des BSV nur fünf Schützen geschafft. Neu beim diesjährigen Schützenfest war, dass beim Partyabend keine Platten aufgelegt wurden, sondern ab 20 Uhr die Band Speedos für Stimmung sorgte.

Nur wenige Minuten später brandete dann Jubel auf. Was Marcel Ingenhorst mit dem ersten Schuss nicht gelang, das schaffte Manfred Rohleder (2. Kompanie), der als siebter Schütze angetreten war. Das Zepter fiel mit dem 31. Schuss um 16.27 Uhr. Tobias Münker (Reiterzug) hatte getroffen. Über den Kopf freute sich der Gefreite Stefan Ruprecht (3. Kompanie). Er war um 17.04 Uhr mit dem 54. Schuss erfolgreich.

Einer, der Marcel Ingenhorst den Triumpf beim ersten Schuss gegönnt hätte, war Conny Reinhard (1. Kompanie). Er hatte 1993 stellvertretend für den damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker getroffen und den Reichsapfel in die Bonner Villa Hammerschmidt gebracht. „Ein unvergessliches Erlebnis. Der Bundespräsident und ich haben uns auch später jedes Jahr geschrieben“, sagte Reinhard. In der Geschichte des BSV von 1845 war Reinhard der fünfte und bislang letzte auf Anhieb erfolgreiche Apfelschütze.

Das Vogelschießen, an dem am Freitag zahlreiche Mitglieder des Bürger-Schützen-Vereins und des Bürgerschützenvereins vor‘m Brüner Tor teilgenommen haben, wird am heutigen Samstag um 15.30 Uhr fortgesetzt. Planmäßig wird dann der neue Schützenkönig ab 20 Uhr inthronisiert. Dabei wird auch das Geheimnis gelüftet, welche Königin an seiner Seite mitregiert. Während des traditionellen Krönungsballs spielt die Gruppe Daylight.

Einer der bisherigen Höhepunkte des Festes war Donnerstagabend auf dem Großen Markt die Auszeichnung der beiden Bataillons-Preisträger Markus Verweyen (BSV, 2. Kompanie) und Markus Esser (Brüner Tor) sowie der Große Zapfenstreich. Waren die Schützen sonst auf dem Marktplatz geblieben, zogen sie diesmal ins Zelt an der Niederrheinhalle. In der Halle selbst befindet sich bekanntlich das Impfzentrum.

Am Sonntag treten, bei voraussichtlich schönem Wetter, um 13.45 Uhr die Bataillone und der berittene Reiterzug auf dem Großen Markt zum Festzug durch die geschmückte Stadt zum Schützengarten an. Dort feiern ab 14 Uhr die Kinder im Zelt, ab 14.45 Uhr gibt es die Parade und ab 17.30 Uhr die Inthronisation des Kinderkönigspaares Levi Steinhauf und Madita Berensmeier. Der Zwölfjährige hatte am letzten Sonntag im August den Rumpf des Holzvogels von der Stange geholt. Der Pechvogelpokal ging in diesem Jahr an Anton Liman, denn der wäre als nächster Schütze um die Königswürde an der Reihe gewesen.