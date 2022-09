Kitas in Dormagen: SPD schlägt die Einführung einer App vor​

Dormagen Die SPD-Fraktion stellt die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten einer digitalen Kita-App vor und schlägt deren Einführung in Dormagen vor.

„Ob Einladungen zu Elternabenden, Informationen zu Tagesausflügen, elterliche Genehmigungen, Essenspläne oder Krankmeldungen der Kinder – all das könnte man zukünftig ressourcenschonender handhaben“, führt die SPD-Dormagen auf und schlägt die Einführung einer App für städtische Kindertageseinrichtungen vor. Für die Sitzung des Stadtrates am 22. September stellt die Fraktion daher einen Prüfantrag.

„Solche Apps werden bereits in vielen Kindertagesstätten eingesetzt. Auch in Dormagen gibt es bereits mindestens einen Träger, der eine solche App erfolgreich als Kommunikationsmittel benutzt“, sagt Katja Creutzmann, stellvertretende Bürgermeisterin von Dormagen, die in einem Vor-Ort-Termin, die App und deren Vorteile kennenlernte. Durch die vielen unterschiedlichen Funktionen, die je nach Bedarf der Einrichtung aktiviert bzw. genutzt werden können, erhalten Eltern laut den Politikerinnen und Politikern einen besseren Einblick in den Kindergartenalltag ihrer Kinder. ,